Aydın'da Bir Haftada 418 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda toplam 418 aranan şahıs yakalandı, 105 bin 238 kişi sorgulandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:57
Valilik koordinasyonunda yürütülen operasyonların detayları

Aydın Valiliği koordinesinde 12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda toplam 418 aranan şahıs yakalandı. İlde yapılan sorgulamalarda 105 bin 238 kişinin sorgulaması yapıldı.

Jandarma faaliyetleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında ve 2 bin 819 personeli ile gerçekleştirdiği denetimlerde başarılı çalışmalar yürüttü. Jandarma ekipleri 200 uygulama noktasında toplam 69 bin 148 kişiyi sorguladı.

Bir haftalık denetimlerde 14 narkotik olayında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bu kapsamda 1 kişi tutuklandı. Asayiş olaylarında meydana gelen 157 olayın tamamı aydınlatılırken, 72 kişiye işlem uygulandı ve 1 kişi tutuklandı. Ayrıca 9 kaçakçılık olayında 13 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Jandarma sorgulamalarında 285 aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü çalışmaları

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftalık çalışmalarda 64 narkotik olayında 71 şüpheli hakkında işlem yaptı; bu olaylara ilişkin 10 şüpheli tutuklandı. Asayişe yönelik meydana gelen 556 olayın 483'ü aydınlatıldı, bu kapsamda 456 şüpheliye işlem uygulandı ve 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 20 kişiye işlem yapıldı. Emniyet birimleri toplamda 18 uygulama noktasında 36 bin 90 kişiyi sorgularken, sorgulamalar sonucunda 133 aranan şahıs yakalandı.

Aydın Valiliği'nin açıklaması: "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın’da suça yer yok, suçluya geçit yok"

Genel bilanço: Bir haftalık operasyonlarda toplam 418 aranan şahıs yakalandı.

