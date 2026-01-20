Sakarya Akyazı'da Otomobil Su Kanalına Uçtu; Sürücü Yaralandı

Akyazı Yahyalı Bağlantı yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 34 JK 1052 plakalı otomobil su kanalına uçtu, sürücü yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına uçması sonucu sürücü yaralandı. Olay, bölge ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk ile sonlandı.

Kaza Noktası ve Sebebi

Kaza, Akyazı ilçesi Yahyalı Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JK 1052 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki su kanalına uçtu.

Müdahale ve Yaralının Durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kanalda ters dönen ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ile vatandaşların çalışması sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili yetkililerce inceleme başlatıldığı bildirildi.

