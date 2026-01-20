Beşiktaş'ta Kıyıya Vuran Ceset Adli Tıp'a Gönderildi — Nikolai Svechnikov İddiası

Beşiktaş kıyısında bulunan mayo giymiş erkek cesedi, 37. Boğaziçi Yarışı'nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov olma ihtimaliyle Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:07
İstanbul Boğazı'nda kıyıya vuran mayo giymiş erkek ceset deniz polisince çıkartılarak, kimliğinin tespiti ve kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi. Olay, görgü tanıklarının ihbarı ile gündeme geldi.

Olayın detayları ve olası kimlik

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine Kuruçeşme açıklarına yönlenen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran cesedi denizden çıkardı. Cesedin üzerinde mayo olduğu bildirildi. İlk değerlendirmelere göre, cesedin Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen yarış, Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmişti. Organizasyona katılan Nikolai Svechnikov'un yarış sırasında karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.

Soruşturma ve adli süreç

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıpta detaylı incelemeye alındı. Yetkililer, hazırlanan rapor ve yapılacak otopsi sonuçlarına göre kimlik tespiti ve olayla ilgili adli sürecin ilerletileceğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor; yetkililerden gelecek resmi açıklamalar, cesedin kesin kimliği ve olayın seyrine ilişkin net bilgiyi sağlayacak.

