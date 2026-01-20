Samsun'da Kumar Denetimi: 5 Kişiye Adli ve İdari İşlem

19 Mayıs İlçesinde Yapılan Kontrol

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ’kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçuna yönelik yürütülen denetimler kapsamında bir iş yerinde kontrol gerçekleştirildi.

Yapılan kontrolde, iş yeri içerisinde masada oturan Y.Y., İ.Y., S.B., İ.K. ve N.D. isimli şahısların iskambil kâğıtlarıyla kumar oynadıkları tespit edildi.

Kumar oynandığı belirlenen masa üzerinde 22 bin 400 TL, 200 Amerikan doları ve 100 euro ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

