Samsun'da Kumar Denetimi: 5 Kişiye Adli ve İdari İşlem

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kumar denetiminde 5 kişiye adli ve idari işlem uygulandı; masada 22 bin 400 TL, 200 Amerikan doları ve 100 euro bulundu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:41
19 Mayıs İlçesinde Yapılan Kontrol

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ’kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçuna yönelik yürütülen denetimler kapsamında bir iş yerinde kontrol gerçekleştirildi.

Yapılan kontrolde, iş yeri içerisinde masada oturan Y.Y., İ.Y., S.B., İ.K. ve N.D. isimli şahısların iskambil kâğıtlarıyla kumar oynadıkları tespit edildi.

Kumar oynandığı belirlenen masa üzerinde 22 bin 400 TL, 200 Amerikan doları ve 100 euro ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

KUMAR OYNANDIĞI BELİRLENEN MASA ÜZERİNDE 22 BİN 400 TL, 200 AMERİKAN DOLARI VE 100 EURO ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

