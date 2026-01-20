Artvin'de Bekçi Köpeği 'Meks' 6 Kurda Meydan Okudu

Artvin'in Şavşat ilçesinde bekçi köpeği 'Meks', gece köye inen 6 kurdu kovalayarak köyü korudu; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:10
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyü'nde gece yaşanan olayda, Cemil Alagöz'e ait bekçi köpeği 'Meks', aç kalan 6 kurdla yüzleşti.

Olayın detayları

Gece saatlerinde köye inen kurtlar yiyecek ararken, kulübesinde bağlı bulunan Meks'in yanına kadar yaklaştı. Beklenmedik şekilde kulübesinden fırlayan Meks, üzerine yürüyerek kurtlara meydan okudu.

Bir süre devam eden boğuşmanın ardından, köpeğin kararlı savunması sonucu kurtlar köyden uzaklaştı. Köpeğin havlama ve boğuşma seslerini duyan Cemil Alagöz dışarı çıktığında kurtlar olay yerinden ayrılmıştı; Meks ise zarar görmedi.

Güvenlik önlemleri ve kayıt

Aile, yaşanan olayın ardından köpeğin kulübesine çit çekerek güvenlik önlemlerini artırdı. O anlar ise evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

