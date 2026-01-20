Gercüş'te Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı; 3 kişi yaralandı, sürücü F.Ş. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:01
Yolağzı Mahallesi — Öğleden sonra meydana geldi

Batman’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi mevkiinde öğleden sonra meydana geldi. Seyir halindeki 06 CBT 120 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başında kırıklar olduğu tespit edilen sürücü F.Ş., burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

