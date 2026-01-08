Adıyaman'da 1 Yıldır Kayıp: Nuriye Parmaksız Hâlâ Bulunamadı

Gölbaşı’nda 4 Ocak 2025’ten beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız, AFAD, jandarma ve polis destekli aramalara rağmen izine rastlanamadı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:36
Arama çalışmalarında sonuç alınamadı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak 2025 tarihinden bu yana kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız için yürütülen çalışmalar sonuç vermedi.

AFAD, jandarma, polis ve çok sayıda vatandaş tarafından Gölbaşı’nın çeşitli bölgelerinde, özellikle kişinin en son görüldüğü alanlarda kapsamlı arama ve tarama çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler karada arama yaparken, havadan destek için insansız hava aracı (İHA) ve dron kullanıldı. Ayrıca, Göksu Nehri'ne düşmüş olabileceği ve akıntıyla HES baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü şekilde açıldı; baraj sularının boşaltılmasına rağmen herhangi bir bulguya rastlanamadı.

Bütün bu çalışmalara karşın izine ulaşılamayan Nuriye Parmaksız için Adıyaman kent merkezi ve ilçelerde fotoğraflı afişler asıldı. Afişlerde görenlerin veya duyanların belirtilen numarayı aramaları istendi.

Yaklaşık bir yıldır süren aramalara rağmen Nuriye Parmaksız hâlâ bulunamadı; soruşturma ve arama çalışmaları çeşitli birimlerce devam ediyor.

