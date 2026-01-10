Derince'de kamyonun çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kocaeli Derince İshakçılar Mahallesi'nde eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadın, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 19:16
Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı İshakçılar Mahallesinde meydana gelen kazada, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadın kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre, kadın kamyonun kör noktasında kaldı ve sürücünün durumu fark edememesi nedeniyle kadın aracın ön tekerinin altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

