Sancaktepe'de Çatıda Mahsur Kalan 2 Genç İtfaiye ile Kurtarıldı

Sancaktepe'de kuş beslemek için çıktıkları çatıda anahtarları kırılan 2 genç, yoğun yağmura rağmen itfaiye ekiplerince kurtarıldı; sağlıkları iyi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:28
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:35
Kuş beslerken çatıya çıkan gençlerin anahtarı kırıldı, itfaiye kurtardı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, kuş beslemek için çıktıkları bir binanın çatısında mahsur kalan 2 genç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Sancaktepe'nin Osmangazi Mahallesi Gülüm Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, çatıya çıkan gençlerin elindeki kapı anahtarı kırıldı ve çatıdan inemeyen gençler, bölgedeki yoğun sağanak yağmurun da etkisiyle yardım çağırmak zorunda kaldı.

Gençler, önce çilingirleri aradı ancak çilingirler saatin geç olması nedeniyle sadece sabah saatlerinde gelebileceklerini bildirdi. Bunun üzerine durum yetkililere bildirildi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbarı alan ekipler, olay yerine giderek itfaiye aracı yardımıyla çatıda mahsur kalan gençleri bulunduğu yerden indirip kurtardı. Kurtarılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başka bir bilgiye ulaşılamadı.

