Büyükçekmece Adli Emanet Soygununda WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı

Şüpheliler çalınan ziynet eşyalarıyla oto galeri kurma planı yapmış

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan çalınan ziynet eşyalarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen eşyaların da aralarında bulunduğu zimmetlerin çalındığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilere ait yazışmaların delil niteliğinde olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında çalındığı belirtilen miktarların arasında yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altın yer alıyor. Olayla bağlantılı olduğu öne sürülen, İngiltere’ye kaçan adli emanet memuru Erdal T.nin yakınları olduğu iddia edilen şüphelilerin WhatsApp üzerinden zimmetlerle ilgili yazışmaları tespit edildi.

Yazışmalarda, soygundan elde edilmesi planlanan parayla oto galeri kurma ve araç alım satışı yapma planlarına dair ifadeler yer aldığı belirtildi. Mesaj içeriklerinin soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor ve yetkililer elde edilen yazışmalar üzerinden soruşturmalarını derinleştirmeye devam ediyor.

