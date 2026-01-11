Yüksekova'da 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Gözaltında

10 Ocak 2026'de Yüksekova'da düzenlenen operasyonda hafif ticari kapalı kasa kamyonette 48 parça halinde toplam 30 kilogram Skunk ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:07
Yüksekova'da 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Gözaltında

Yüksekova'da 30 kilogram Skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 10 Ocak 2026 tarihinde Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda, hafif ticari kapalı kasa kamyonette arama yapıldı ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları

Şüphe üzerine durdurulan aracın yapılan detaylı aramasında, aracın arka koltuk ve bagaj kısmında bulunan 2 adet çuval içerisinde toplam 48 parça halinde 30 kilogram Skunk bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç ve güvenlik vurgusu

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Hakkâri'deki kolluk birimleri, vatandaşların huzur ve güvenliği, çocukların ve gençlerin geleceğinin korunması amacıyla uyuşturucu ile mücadeleyi kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdüreceklerini açıkladı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ KAPALI KASA KAMYONETTE YAPILAN ARAMADA 30 KİLOGRAM...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ KAPALI KASA KAMYONETTE YAPILAN ARAMADA 30 KİLOGRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ KAPALI KASA KAMYONETTE YAPILAN ARAMADA 30 KİLOGRAM...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Derince'de kamyonun çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
2
Yüksekova'da 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Gözaltında
3
Adana'da kaçak sigara tartışması: Kargo şube müdürü öldürüldü, şüpheli tutuklandı
4
Fatih'te Sağanakta İstinat Duvarı Çöktü — İtfaiye Otobüsle Zorlandı
5
Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı
6
Kayseri'de Tartışma: Kadın Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
7
Ankara Kızılcahamam'da Kar Çam Ağacını Devirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları