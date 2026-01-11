Yüksekova'da 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Gözaltında

Yüksekova'da 30 kilogram Skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 10 Ocak 2026 tarihinde Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda, hafif ticari kapalı kasa kamyonette arama yapıldı ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları

Şüphe üzerine durdurulan aracın yapılan detaylı aramasında, aracın arka koltuk ve bagaj kısmında bulunan 2 adet çuval içerisinde toplam 48 parça halinde 30 kilogram Skunk bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç ve güvenlik vurgusu

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Hakkâri'deki kolluk birimleri, vatandaşların huzur ve güvenliği, çocukların ve gençlerin geleceğinin korunması amacıyla uyuşturucu ile mücadeleyi kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdüreceklerini açıkladı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ KAPALI KASA KAMYONETTE YAPILAN ARAMADA 30 KİLOGRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.