Aksaray'da araç içinde bıçaklandı: Arda G. "Kaçmasaydım beni öldürürdü" dedi

Olayın Detayları

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte araçla gezmeye çıkan Arda G. (23), araçla yol üzerinde durdukları esnada iddiasına göre İsa Ç. isimli şahıs araca gelerek camdan saldırdı.

İsa Ç., Arda G.'yi kolundan bıçaklayarak kaçtı. O sırada bölgede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri durumu fark ederek olaya müdahale etti. Gence ilk müdahaleyi de polis memurları yaptı.

Yaşanan olayı polis memurlarına anlatan Arda G., olay esnasında saldırıdan kaçtığını belirterek, "Kaçmasaydım beni öldürürdü" dedi.

Kavganın ve bıçaklama olayının sebebi öğrenilemezken, yaralı genç ambulans ve hastane muayenesini reddetti. Bunun üzerine genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü.

