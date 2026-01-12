Şarköy'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

