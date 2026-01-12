Bursa'da 5 Katlı Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar

Nilüfer Görükle Mahallesi'nde tahliye ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde bulunan 5 katlı bir otelde çıkan yangında, üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin alt katlarında başladı ve kısa sürede yoğun duman oluştu. Duman nedeniyle üst katlardaki kişilerin tahliyesi yapılamadı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletilirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiyenin söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı; çalışmaların seyri ve durumla ilgili gelişmeler bildikçe takip ediliyor.

