Bursa'da 5 Katlı Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar

Bursa Nilüfer Görükle'de 5 katlı otelde çıkan yangında üst katlarda bazı vatandaşlar mahsur kaldı; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 02:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 02:11
Bursa'da 5 Katlı Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar

Bursa'da 5 Katlı Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar

Nilüfer Görükle Mahallesi'nde tahliye ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde bulunan 5 katlı bir otelde çıkan yangında, üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin alt katlarında başladı ve kısa sürede yoğun duman oluştu. Duman nedeniyle üst katlardaki kişilerin tahliyesi yapılamadı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletilirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiyenin söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı; çalışmaların seyri ve durumla ilgili gelişmeler bildikçe takip ediliyor.

Bursa’da otel yangını… Mahsur kalanlar var

Bursa’da otel yangını… Mahsur kalanlar var

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şarköy'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara
2
Bursa'da 5 Katlı Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar
3
Bursa Görükle'de 5 katlı otelde yangın: Üst katlarda mahsur kalanlar
4
Amasya'da Tünelde Sollama Yapan Motosiklet Devrildi
5
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3 Tır ve 2 Araç Çarpıştı — 2 Yaralı
6
Diyarbakır’da Zincirleme Kaza: 3 Tır ve 2 Araç Çarpıştı, 2 Yaralı
7
Beyşehir Esence Mahallesi'nde Yıldırım Büyük Hasar Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları