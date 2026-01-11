Amasya'da Tünelde Sollama Yapan Motosiklet Devrildi
Kaza anı tünel kamerasına yansıdı
Amasya'da, Ferhat Tüneli önünde seyreden otomobilleri sollamak isteyen bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve sürüklendi.
Edinilen bilgiye göre, sollama girişimi sırasında dengesini yitiren motosiklet önce devrildi, ardından sürüklendi. Sürücü, başında bulunan kask sayesinde şans eseri ciddi bir yara almadan savrularak taklalar attı.
Karşı yönden araç gelmemesi facianın önüne geçti. Kazanın hemen ardından sürücünün ayağa kalkıp motosikletini yerden kaldırdığı ve yoluna devam ettiği görüldü.
Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı ve olay anına ait görüntüler kayda geçti.
