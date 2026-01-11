Diyarbakır’da Zincirleme Kaza: 3 Tır ve 2 Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

Diyarbakır Eski Mardin yolu'nda buzlanma nedeniyle 3 tır ve 2 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı; yol kısa süreli kapandı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:13
Diyarbakır’da Zincirleme Kaza: Eski Mardin Yolu'nda Buzlanma Nedeniyle Çarpışma

Diyarbakır’da, buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ve 2 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Eski Mardin yolu üzerinde gerçekleşti. Buzlanmanın etkisiyle araçlar kontrolünü kaybederek çarpıştı; olay yerine haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Müdahale ve Yol Durumu

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı; araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları