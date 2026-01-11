Diyarbakır’da Zincirleme Kaza: 3 Tır ve 2 Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

Diyarbakır’da Zincirleme Kaza: Eski Mardin Yolu'nda Buzlanma Nedeniyle Çarpışma
Diyarbakır’da, buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ve 2 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Olayın Detayları
Kaza, Eski Mardin yolu üzerinde gerçekleşti. Buzlanmanın etkisiyle araçlar kontrolünü kaybederek çarpıştı; olay yerine haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Müdahale ve Yol Durumu
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı; araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’da zincirleme kaza: 2 yaralı