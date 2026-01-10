Beyşehir Esence Mahallesi'nde Yıldırım Büyük Hasar Verdi

Olayın Detayları

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde, etkili olan yağış sırasında düşen yıldırım yerleşim merkezinde korku dolu anlar yaşattı.

Mahallede bazı evlere isabet eden yıldırım sonucu evlerin prizleri yerinden fırladı; kalorifer kazanı ve elektrikli kombi tamamen yandı.

Elektrik direğinin dibine düşen yıldırım, elektrik tesisatını patlatarak ana yoldan kantara kadar toprağı yararak ilerledi. Yapının camları parçalandı.

Yıldırımın düştüğü noktada toprak yarılırken, çevrede bulunan kantarda da ciddi hasar oluştu.

Mahallede Panik ve Maddi Hasar

Olay sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yıldırım düşmesiyle oluşan hasarın maddi faturasının ağır olduğu belirtildi.

