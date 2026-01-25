Başakşehir'de Kamyon Kabini Düştü: Şoför Ali Çevik Hayatını Kaybetti
Olayın Detayları
Başakşehir’in Kayabaşı Mahallesi Bozcaada Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, aracı arızalanan kamyon sürücüsü Ali Çevik motor sorununu gidermek için şoför kabinini kaldırdı. Bu sırada kabin aniden düşerek Çevik’in üzerine çöktü.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından itfaiye ekipleri Çevik’i kabinin altından çıkardı; sağlık ekipleri yaptığı müdahalede Çevik’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Soruşturma ve Adli Süreç
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma ve ekipman incelemesine başladı.
