Başakşehir'de Kamyon Kabini Düştü: Şoför Ali Çevik Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de arızalanan kamyonun kabini düşen şoför Ali Çevik yaşamını yitirdi; cenaze Adli Tıp'a kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:21
Olayın Detayları

Başakşehir’in Kayabaşı Mahallesi Bozcaada Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, aracı arızalanan kamyon sürücüsü Ali Çevik motor sorununu gidermek için şoför kabinini kaldırdı. Bu sırada kabin aniden düşerek Çevik’in üzerine çöktü.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından itfaiye ekipleri Çevik’i kabinin altından çıkardı; sağlık ekipleri yaptığı müdahalede Çevik’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve Adli Süreç

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma ve ekipman incelemesine başladı.

DÜŞEN KABİNİN ALTINDA KALAN TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

