Adıyaman'da Dağda Mahsur Kalan 2 Çoban ve 800 Koyun Kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesi Hacıhalil Köyü Direklitepe mevkiinde dağda mahsur kalan 2 çoban ile yaklaşık 800 küçükbaş koyun, jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Müdahale ve Kurtarma Çalışması

Olay yerine sevk edilen ekipler, çobanların ve sürünün bulunduğu yerleri tespit ederek müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda çobanlar ile sürü sağ salim köye döndürüldü.

Açıklama ve Teşekkür

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, sosyal medya hesabından kurtarma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşarak, jandarma ve diğer ekiplere teşekkür etti.

