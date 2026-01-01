DOLAR
Adıyaman'da Dağda Mahsur Kalan 2 Çoban ve 800 Koyun Kurtarıldı

Adıyaman Besni'de dağda mahsur kalan 2 çoban ve yaklaşık 800 küçükbaş, jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla sağ salim kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:18
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:47
Adıyaman'ın Besni ilçesi Hacıhalil Köyü Direklitepe mevkiinde dağda mahsur kalan 2 çoban ile yaklaşık 800 küçükbaş koyun, jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Müdahale ve Kurtarma Çalışması

Olay yerine sevk edilen ekipler, çobanların ve sürünün bulunduğu yerleri tespit ederek müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda çobanlar ile sürü sağ salim köye döndürüldü.

Açıklama ve Teşekkür

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, sosyal medya hesabından kurtarma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşarak, jandarma ve diğer ekiplere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

