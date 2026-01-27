Şişli'de Özbek Kadın Cinayeti: Durdona Khokimova'yı Bavulla Taksiye Bindiren Anlar Ortaya Çıktı

Şişli'de Özbek Kadın Cinayeti: Yeni Görüntüler

Şişli’de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, olayın seyrine dair kritik ayrıntılar sunuyor.

Olayın ayrıntıları

Olay, 24 Ocak akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta meydana geldi. Bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bulunan cesedin başı ve bacaklarının kesik olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde cesedin 37 yaşındaki Durdona Khokimova'ya ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Khokimova’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T. (31)’nin cinayeti işlediği; G.A.K. (29)’nın ise yardımcı olduğu belirlendi. Şüphelilerin yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu sırada gözaltına alındığı bildirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir diğer kişi E.K. de gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulundu.

Yeni görüntülerde ne var?

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi adliyeye sevk edilirken ortaya çıkan yeni görüntülerde, zanlıların Ümraniye'den içinde ceset parçaları bulunan bir bavulla taksiye bindikleri anlar yer alıyor. Görüntüler, soruşturmanın yönü ve zanlıların olay sonrası hareketleri hakkında önemli bilgi sağlıyor.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtiliyor.

ŞİŞLİ'DE ÇÖP KONTEYNERİNDE UZUVLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNAN ÖZBEKİSTAN UYRUKLU DURDONA KHOKİMOVA CİNAYETİNE İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE KATİL ZANLILARININ ÜMRANİYE'DEN İÇİNDE CESET PARÇALARI BULUNAN BAVULLA TAKSİYE BİNDİKLERİ ANLAR YER ALIYOR.