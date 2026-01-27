Durdona Khokimova cinayeti: Şişli'de ütüyle vurup bıçakladılar

Durdona Khokimova cinayetinde korkunç ayrıntılar

İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı ve uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve emniyet işlemlerinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Olayın seyri ve cesedin bulunması

Olay, 24 Ocak akşamı Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta başladı. Polis ekiplerine bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı ceset bulunduğu ihbarı ulaştı. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Adli tıp ve kimlik tespit çalışmaları sonucu cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu tespit edildi.

Soruşturmada gözaltına alınanlar

İncelemeler sonucunda cinayeti işlediği öne sürülen D.A.U.T. (31) ve yardım ettiği ileri sürülen G.A.K. (29) gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgedeki farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olaya adı karıştığı değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmadan çıkan çarpıcı detaylar

Çalışmalarda, Khokimova'nın şüpheli D.A.U.T. ile yaklaşık üç ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı belirlendi. İddialara göre Khokimova, dini nikahlı eşine arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıktı ve 10 yaşındaki çocuğuyla birlikte hareket etti. Bir süre sonra G.A.K. ile buluşup Ümraniye'ye geçtiler; çocuğu G.A.K.'nın yanında bırakan Khokimova daha sonra tek başına D.A.U.T.'nin evine gitti.

Soruşturma kayıtlarına göre D.A.U.T. ile Khokimova arasında ayrılık sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından D.A.U.T.'nin Khokimova'nın başına ütüyle vurduğu, ardından da sırtından defalarca bıçakladığı bildirildi. Cinayetin ardından D.A.U.T.'nin, arkadaşına çocuktan kurtulup eve gelmesini söylediği; G.A.K.'nin çocuğu taksiyle evine gönderdiği ve daha sonra cinayetin işlendiği eve geldiği aktarıldı. Edinilen bilgilere göre mağdurun 10 yaşındaki çocuğunun otizmli olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin cesedi birlikte banyoda, zemine çöp poşeti serip parçaladıkları ve cesedin ev çevresinde bulunmasını engellemek için parçaları Şişli'ye getirip çöp konteynerlerine bıraktıkları tespit edildi. Şüphelilerin, cesedi Şişli'de bir konteynere bıraktıktan sonra Fatih'e geçtikleri, yurt dışına kaçmak amacıyla en yakın Gürcistan seferi için uçak bileti aldıkları ve sakal tıraşı oldukları bilgisi elde edildi.

Yakalanma ve adli süreç

Yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları sırada havalimanında polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan üçüncü şüphelinin kasap olduğu, olayı sosyal medyada gördüğü ve ardından Khokimova'nın imam nikahlı eşine durumu bildiren mesaj attığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam etmektedir.

