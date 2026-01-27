Bolu'da 14 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Bolu’da polis ve jandarma ekipleri tarafından 19-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 3’ü tutuklandı.

Operasyon ve ele geçen maddeler

Huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular arasında 1,61 gram kokain, 7,57 gram esrar, 11,65 gram bonzai ve 27,42 gram metamfetamin yer aldı.

Gözaltı ve yargılama

Toplam 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve bu kişilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU'DA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE BELİRLENEN ADRESLERE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA BONZAİ, METAMFETAMİN, ESRAR VE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 23 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI.