Bolu'da 14 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Bolu’da 19-25 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonda 14 adreste arama yapıldı; 23 gözaltından 3 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:29
Bolu’da polis ve jandarma ekipleri tarafından 19-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 3’ü tutuklandı.

Operasyon ve ele geçen maddeler

Huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular arasında 1,61 gram kokain, 7,57 gram esrar, 11,65 gram bonzai ve 27,42 gram metamfetamin yer aldı.

Gözaltı ve yargılama

Toplam 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve bu kişilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

