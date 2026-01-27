Mersin Silifke'de Ev Yangını: Camikebir Mahallesi'nde Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Mersin'in Silifke ilçesi Camikebir Mahallesi'nde çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi; can kaybı ya da yaralanma yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:36
Mersin Silifke'de Ev Yangını: Camikebir Mahallesi'nde Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Mersin Silifke'de Ev Yangını

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Silifke ilçesi Camikebir Mahallesi'nde Abdullah C.'nin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden oldu.

Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay sırasında evde bulunmayan Abdullah C., yangın haberini almasının ardından hemen evine geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

