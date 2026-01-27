Bursa Kestel'de BESOB İnşaat Çökmesi: 1 İşçi Öldü, 2 Kurtarıldı

Bursa Kestel'deki BESOB Sanayi Sitesi inşaatında kalıp çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi sağ kurtarıldı; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:47
Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan BESOB Sanayi Sitesi inşaatında, yeni beton dökülen bir kalıbın çökmesi sonucu işçiler tonlarca taze beton ve demir parçalarının altında kaldı. Olayda 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin özverili ve yoğun çalışmaları sonucu, taze beton kalıpların altındaki işçiler boşaltılarak kurtarıldı. Kurtarılan iki işçi hafif yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın Detayları ve Hayatını Kaybeden İşçi

Kalıpların çökmesi sonucu üç işçi, tonlarca ağırlığındaki yeni dökülmüş betonun ve demir parçalarının altında kaldı. Betonun içinde kalıp çıkamayan işçinin, Aslan Kurşun olduğu ve yapılan çalışmalar neticesinde olay yerinde cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma ve İnceleme

Bölgede arama kurtarma ve güvenlik önlemleri devam ederken, çökmenin nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

