Afyonkarahisar'da Polis Denetimleri: 27 Yakalama, Ofis Koltuğu Hırsızı Gözaltında

Afyonkarahisar'da polis denetimleri: 27 kişi yakalandı, ofis koltuğu çalan zanlı gözaltında

Denetimlerde çok sayıda sorgu, para cezası ve uyuşturucu ele geçişi

Afyonkarahisar’da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalanırken, ekipler ofis koltuğu çalan bir kişiyi de gözaltına aldı.

Afyonkarahisar il emniyet müdürlüğünden denetimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin kentin farklı noktalarında bir hafta boyunca yapıldığı belirtildi. Denetimlerde 6 bin150 şahsın ve bin 876 aracın sorgusu yapılmıştır.

Açıklamada ayrıca, denetimlerde bıçak taşıyan 13 şahsa 48 bin 165 TL idari para cezası kesildiği, denetimlerde ayrıca 2 adet uyuşturucu emzirilmiş peçete ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan, ekipler son bir hafta içerisinde meydana gelen 4 hırsızlık olayını da aydınlatırken ofis koltuğu da çalan bir şahsı gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

