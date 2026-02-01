Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'ndeki K-2A Konteyner Kentte çıkan yangın, çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, K-2A Konteyner Kent'teki bir konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve çevrede endişe yarattı.

Müdahale ve Son Durum

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi; ancak konteynerde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

