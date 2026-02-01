Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'ndeki K-2A Konteyner Kent'te çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; ölen ya da yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:46
Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı

Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'ndeki K-2A Konteyner Kentte çıkan yangın, çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, K-2A Konteyner Kent'teki bir konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve çevrede endişe yarattı.

Müdahale ve Son Durum

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi; ancak konteynerde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA BİR KONTEYNER KETTE ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU.

ADIYAMAN’DA BİR KONTEYNER KETTE ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU.

ADIYAMAN’DA BİR KONTEYNER KETTE ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
2
Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı
3
Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü
4
Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Motosikletli Kurye Ters Yöne Girdi
5
Bayrampaşa'da Restoranda Yangın: Tekstil Dükkanına Sıçramadan Söndürüldü
6
Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarma 36 Araçta Silah ve Kaçak Eşya Ele Geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları