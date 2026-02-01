Gazipaşa'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı, Acil Doktoru İlk Müdahale Etti

Gazipaşa'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazazedeye ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen bir acil servis doktoru yaptı.

Kaza detayı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan ASAT Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Gümrük Sokak'tan Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkış yapan Ali Y. yönetimindeki 07 BEL 796 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarşı istikametinden deniz yönüne seyir halinde olan Arda Y. idaresindeki 07 BTZ 772 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Arda Y. asfalt zemine savrularak yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale ve tedavi

Kaza anında olay yerinden geçmekte olan ve Gazipaşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Büşra Şahin, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sakinleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BÜŞRA DOKTORUN YARALINNI BAŞINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ (SİYAH ETEKLİ MOR GÖMLEKLİ)