Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde aşırı yağmur nedeniyle 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:52
Işıklar beldesinde 4 aracın çarpışması sonucu meydana geldi

Kaza, kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aşırı yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 4 otomobil zincirleme biçimde çarpıştı.

Kazada Ş.S., M.S. ve M.C. yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları