Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı
Işıklar beldesinde 4 aracın çarpışması sonucu meydana geldi
Kaza, kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, aşırı yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 4 otomobil zincirleme biçimde çarpıştı.
Kazada Ş.S., M.S. ve M.C. yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR'DA 4 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.