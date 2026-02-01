Bursa İnegöl'de Damatın Kin Cinayete Dönüştü: Kayınpeder Öldü

İnegöl'de Adem Ü.'nün silahlı saldırısında kayınpeder Ahmet K. yaşamını yitirdi, kayınbirader Halil Can K. yaralandı; polis kaçan damadı arıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:01
Bursa İnegöl'de Damatın Kin Cinayete Dönüştü: Kayınpeder Öldü

Bursa İnegöl'de silahlı saldırı: Kayınpeder hayatını kaybetti

Olay Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Adem Ü. ile husumetli olduğu kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) arasında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman sokakta karşılaşma yaşandı.

Damat belindeki silahı çekerek her iki kişiye de ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler Ahmet K.'nın karnına, Halil Can K.'ın ise sol bacağına isabet etti. Mermiler ayrıca çevredeki işyerleri ve araçlara da zarar verdi.

Şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken, yaralılar sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Ahmet K. kurtarılamadı; Halil Can K. ise tedavi altına alındı.

Soruşturmada, saldırının 5 sene önce yaşanan bir husumetin kinine dayandığı belirlendi. İddialara göre, Adem Ü.'nün 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, kaçan şüpheli Adem Ü.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da damadın 5 sene önceki olayın kini, cinayetle bitti

Bursa'da damadın 5 sene önceki olayın kini, cinayetle bitti

