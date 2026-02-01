Bodrum’da Fırtına Dehşeti: Gümbet Koyu’nda 8 Tekne Kıyıya Sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah başlayan fırtınada Gümbet Koyu'nda demirli 8 tekne kıyıya sürüklendi; çarpışma ve panik anları kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:23
Bodrum’da fırtına Gümbet Koyu’nda 8 tekneyi kıyıya sürükledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Meteoroloji uyarısının ardından sabah saatlerinde etkili olan fırtına, Gümbet Koyu’nda demirli tekneleri sürükleyerek kıyıya vurmasına neden oldu. Teknelerin çarpıştığı ve denizcilerin panik yaşadığı anlar kameralarca kaydedildi.

Olayın gelişimi

İlk olarak bir motoryat ile katamaran tipi yelkenli kıyıya sürüklendi. Bu tekneler, daha fazla hasar almaması için karaya bağlanarak sabitlendi. Kısa süre sonra bir motoryat ile bir yelkenli daha sürüklenerek kıyıdaki diğer teknelerin üzerine doğru ilerledi; o sırada kıyıda bulunanlar büyük panik yaşadı.

Sürüklenen tekneler karaya vurup birbirine çarptı. Denizcilerin, teknelerinin hasar almaması için verdiği mücadele ve güvenlik çabaları görüntülere yansıdı.

Hasar ve sayısal bilgiler

Koyda demirli yaklaşık 20 metre boyundaki başka bir motoryatın da 50 metre açıkta karaya oturduğu görüldü. Ayrıca, Gümbet Koyu’nda 5 metrelik iki sandalın su aldığı ve bir şişme botun kıyıya sürüklendiği kaydedildi. Böylece toplam 8 deniz aracı kıyıya vurmuş oldu.

Olayla ilgili inceleme ve olası zarar tespit çalışmaları devam ediyor; görüntüler, fırtınanın neden olduğu ani riskleri gözler önüne serdi.

