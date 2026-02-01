İncirliova'da Uyuşturucu Operasyonu: 702 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İncirliova'da Uyuşturucu Operasyonu: 702 Hap Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İncirliova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Adres baskını ve arama

Edinilen bilgiye göre ekipler, Hürriyet Mahallesi’nde belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Köpek Unsuru’nun da desteğiyle yapılan aramalarda önemli deliller ele geçirildi.

Ele geçirilenler ve şüpheli

Operasyon kapsamında 702 adet sentetik hap, 1 adet tabanca ve 1 adet cep telefonu bulundu. Olayla ilgili olarak F.B. (34) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

