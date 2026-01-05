Adıyaman'da Kahta-Diyarbakır Karayolu'nda Şarampole Giren Otomobil: 2 Yaralı

Adıyaman'da şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta- Diyarbakır Karayolu Salkımbağı yol ayrımında, sürücüsü Abuzer G. idaresindeki 02 HP 900 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Rüzgar Aras İ. ile Muhammed Efe G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

