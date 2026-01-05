DOLAR
Adıyaman'da Kahta-Diyarbakır Karayolu'nda Şarampole Giren Otomobil: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta-Diyarbakır Karayolu Salkımbağı yol ayrımında 02 HP 900 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı; 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:53
Adıyaman'da şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta- Diyarbakır Karayolu Salkımbağı yol ayrımında, sürücüsü Abuzer G. idaresindeki 02 HP 900 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Rüzgar Aras İ. ile Muhammed Efe G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

