Adıyaman'da kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Servet C. idaresindeki 27 BAG 371 plakalı kamyonet, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Aşağıçöplü Mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Servet C. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

