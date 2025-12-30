DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 0,05%
ALTIN
6.047,98 -1,23%
BITCOIN
3.785.000,11 -1,21%

Adıyaman'da kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Aşağıçöplü Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Servet C. yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:27
Adıyaman'da kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Servet C. idaresindeki 27 BAG 371 plakalı kamyonet, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Aşağıçöplü Mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Servet C. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI...

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara Şereflikoçhisar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Amasya'da Kamyonet Yangını — Vatandaşlar İlk Müdahale Yaptı
3
Afyonkarahisar'da Bisikletli Hırsız 100 Bin TL'lik Soygunda Yaralandı, Yakalandı
4
Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı
5
Batman'da Soğuk Hava Yüzünden Araç Alev Aldı
6
Niğde'de Araç Muayene İstasyonunda Güvenlik Bilgilendirmesi
7
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları