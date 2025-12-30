DOLAR
Diyarbakır Mardin Karayolu'nda Buzlanma Nedeniyle Tır Yoldan Çıktı

Diyarbakır Mardin karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden tır yoldan çıktı; ölü ya da yaralı yok, araçta maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:31
Diyarbakır Mardin Karayolu'nda tır yoldan çıktı

Diyarbakır'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

Olayın Detayları

Kaza, Diyarbakır Mardin kara yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma sonucu sürücünün kontrolü kaybetmesiyle tır yoldan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu.

Trafik ve Soruşturma

Kaza nedeniyle yolda trafik akışında aksama yaşandı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

