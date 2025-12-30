Diyarbakır Mardin Karayolu'nda Buzlanma Nedeniyle Tır Yoldan Çıktı

Diyarbakır Mardin Karayolu'nda tır yoldan çıktı

Diyarbakır'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

Olayın Detayları

Kaza, Diyarbakır Mardin kara yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma sonucu sürücünün kontrolü kaybetmesiyle tır yoldan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu.

Trafik ve Soruşturma

Kaza nedeniyle yolda trafik akışında aksama yaşandı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

