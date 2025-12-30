DEAŞ Operasyonunda Şehit Olan Polis Turgut Külünk Akçakoca'da Defnedildi

Yalova'daki çatışmada hayatını kaybeden Külünk için Akçakoca Merkez Camisi'nde tören düzenlendi

Yalova’da terör örgütü DEAŞa yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk için memleketi Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Külünk, dün terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, işlemlerinin ardından Akçakoca Merkez Camisi’nin avlusuna getirildi.

Törende şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. Baba Aydın, anne Kevser, eşi Dilek ve kızı Eslem Külünk ile kardeşleri ve akrabaları tabut başında gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Bizi orada bekle ağabey" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anlarda aile yakınları ve protokol üyeleri teskin sağladı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis memuru Turgut Külünk, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kapkirli Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Camii avlusunda ve defin sırasında duygu yüklü anlar devam etti, katılımcılar aileye başsağlığı dileklerini iletti.

