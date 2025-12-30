DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,03%
ALTIN
6.014,11 -0,66%
BITCOIN
3.829.512,63 -2,39%

Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda Tır Devrildi: Yol Ulaşıma Kapandı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda buzlanma nedeniyle tır devrildi; yol ulaşıma kapandı. Olayda ölen ya da yaralanan yok, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:13
Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda Tır Devrildi: Yol Ulaşıma Kapandı

Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda Tır Devrildi: Yol Ulaşıma Kapandı

Kaza ve müdahale

Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Çeper köyü mevkiinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Devrilen tır sebebiyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Durum değerlendirmesi

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Tırın yoldan çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR BİNGÖL KARAYOLUNDA BUZLANMA NEDENİ İLE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ...

DİYARBAKIR BİNGÖL KARAYOLUNDA BUZLANMA NEDENİ İLE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR DEVRİLDİ. KAZA NEDENİ İLE YOL BİR SÜREDİR ULAŞIMA KAPANDI.

DİYARBAKIR BİNGÖL KARAYOLUNDA BUZLANMA NEDENİ İLE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti
2
Beyoğlu'nda Kırılan Ağaç Dalları Binaya Düştü — İtfaiye Müdahalesi
3
Çorum'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
4
Yargıtay, Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanmasına karar verdi
5
Şanlıurfa'da Elektrikli Sobaya Su Müdahalesi: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda Tır Devrildi: Yol Ulaşıma Kapandı
7
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları