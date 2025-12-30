Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda Tır Devrildi: Yol Ulaşıma Kapandı

Kaza ve müdahale

Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Çeper köyü mevkiinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Devrilen tır sebebiyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Durum değerlendirmesi

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Tırın yoldan çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

