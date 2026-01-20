Adıyaman'da Kar Faciası: Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda Araçlar Mahsur

Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nun 35-40. kilometreleri arasında yoğun kar ve buzlanma nedeniyle birçok araç mahsur kaldı; vatandaşlar yol temizliği istedi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:42
Adıyaman'da Kar Faciası: Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda Araçlar Mahsur

Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda Kar Mağduriyeti

35-40. Kilometreler arasında yoğun kar ve buzlanma

Adıyaman’da, kar nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu 35-40. Kilometreler arasında etkili olan yoğun kar yağışı ve oluşan buzlanma nedeniyle araçlar yolu aşamayarak durdu. Birçok sürücü patinaj çekerek bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Yolda kalan vatandaşlar, temizlik çalışmalarının olmamasına tepki gösterdi. Bölge halkı yetkililerden yolların bir an önce temizlenmesini talep etti.

