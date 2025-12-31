Marmaris'te Yeni Yıl Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Marmaris'te Yeni Yıl Güvenlik Toplantısı

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında kapsamlı değerlendirme

Muğla’nın Marmaris İlçesinde yeni yıl güvenlik tedbirleri kapsamında ilçeyi kapsayan kapsamlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Berker Dongul ve TCSG-310 Bot Komutanı Ütgm. İbrahim İşit katıldı. Yeni yıl öncesi alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Görüşmelerde asayiş, trafik, kamu düzeni, deniz güvenliği ve acil durumlara yönelik planlamalar detaylı şekilde ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı ve uygulamaya ilişkin adımlar tartışıldı.

Kaymakam Nurullah Kaya, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelik olduğunu belirterek, yılbaşı süresince tüm birimlerin görev başında olacağını ve alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması yönünde talimat verdi.

