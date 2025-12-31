DOLAR
Bursa'da ekmek kamyoneti arka kapağı açık unutuldu: Genç kız yere serildi

Bursa Çınarönü'nde ekmek kamyonetinin arka kapağını açık unutması sonucu bir genç kız yere düştü; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, tahkikat sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:16
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ekmek kamyonetinin arka kapağını açık unutan sürücü bir genç kızı yere serdi.

Olayın ayrıntıları

Kazanın yaşandığı sokakta ekmek indirdikten sonra ilerleyen kamyonet sürücüsü, arka kapıyı açık unuttu. Açık kalan kasanın kapağı, karşıdan gelen genç kızın çarpmasıyla genç kızın sersemleyip yere düşmesine neden oldu.

Olayı gören vatandaşlar hızla yardıma koşarken, kamyonet sürücüsü de aracını hemen durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı.

Görüntüler ve soruşturma

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kazanın nasıl gerçekleştiği net olarak görülüyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

