DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,6 0,04%
ALTIN
6.178,52 1,17%
BITCOIN
3.849.164,33 -2,32%

Adıyaman'da Kaygan Yolda Otomobil Şarampole Devrildi

Adıyaman'da Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi'nde kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; ölen veya yaralanan yok, araç kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:56
Adıyaman'da Kaygan Yolda Otomobil Şarampole Devrildi

Adıyaman'da Kaygan Yolda Otomobil Şarampole Devrildi

Olay: Yunus Emre Mahallesi, Millet Caddesi

Adıyaman merkezinde, kayganlaşan yol nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Araç, sürüş koşullarının olumsuzlaşmasıyla kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta hasar meydana geldi. Kaza yapan araç, yapılan kontrollerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

ADIYAMAN’DA KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ.

ADIYAMAN’DA KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kar Kazası: Silvan Bulvarı'nda 5 Araç Birbirine Girdi
2
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp
3
Oaxaca'da Tren Kazası: 13 Ölü, 98 Yaralı
4
Adıyaman'da Kaygan Yolda Otomobil Şarampole Devrildi
5
Adıyaman'da Spiral Makinesiyle Elini Keserek Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
6
Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 26 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Sivas'ta Yoğun Kar: 33 Yerleşim Yerine Araç Ulaşımı Sağlanamıyor

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı