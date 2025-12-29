Adıyaman'da Kaygan Yolda Otomobil Şarampole Devrildi

Olay: Yunus Emre Mahallesi, Millet Caddesi

Adıyaman merkezinde, kayganlaşan yol nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Araç, sürüş koşullarının olumsuzlaşmasıyla kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta hasar meydana geldi. Kaza yapan araç, yapılan kontrollerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

