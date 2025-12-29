DOLAR
Darıca’da Zabıta’dan Yılbaşı Öncesi Gıda ve Etiket Denetimi

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi market, tekel ve kuruyemişçileri denetleyerek son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve hijyeni kontrol etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:14
Sağlıklı gıda ve fiyat denetimleri yoğunlaştırıldı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde ilçe genelindeki işletmelerde gıda ve etiket denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Denetimler kapsamında market, süpermarket, tekel bayileri ve kuruyemişçilerde inceleme yapıldı. Kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj bilgileri, üretim yerleri ve hijyen şartları titizlikle kontrol edildi.

Ekipler ayrıca reyonlardaki fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık olup olmadığını da inceledi. Amaç, hem halk sağlığını korumak hem de haksız fiyat artışlarının önüne geçmektir.

Belediye yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi ve vatandaşları şüpheli durumlarda zabıta ile iletişime geçmeye çağırdı.

