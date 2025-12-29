DOLAR
Aydın'da Polis 22-28 Aralık 2025'te 40 bin 995 Kişiyi Sorguladı, 11 Tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 22-28 Aralık 2025 tarihlerinde 40 bin 995 kişiyi sorguladı; 623 asayiş olayından 503'ü aydınlatıldı, 11 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:17
Aydın'da Bir Haftalık Denetim: 40 bin 995 Kişi Sorgulandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği geniş kapsamlı denetimlerde 40 bin 995 şahsı sorguladı ve operasyonel çalışmaları hız kesmeden sürdürdü.

Personel, saha alanı ve asayiş sonuçları

Emniyet ekipleri, il genelinde 628,07 kilometrekarelik sorumluluk alanında görev yapan 3 bin 905 personelle yürütülen çalışmalarda suç ve suçluyla mücadelede önemli sonuçlar elde etti. Haftalık verilerde özellikle asayiş olayları öne çıktı. Aydın genelinde meydana gelen 623 asayiş olayının 503’ü polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Bu süreçte 479 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve narkotik çalışmaları

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8 olayda 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Narkotik ekipleri ise bir haftada 56 olaya müdahale etti; işlem yapılan 55 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Aranan şahısların yakalanması

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 18 farklı uygulama noktasında görev alan 641 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde toplam 40 bin 995 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalanarak adli işlemlere teslim edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için saha çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

