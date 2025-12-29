Malatya'da cami tuvaletinde baygın bulunan 25 yaşındaki genç hastanede

Olayın Detayları

Malatya’da bir caminin tuvaletinde baygın halde bulunan genç, hastaneye kaldırıldı. Olayın sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldiği bildirildi.

İddiaya göre, bölgede bulunan bir şantiyede çalışan işçiler, gittikleri caminin tuvaletinde 25 yaşındaki D.Ç.'yi bilinci kapalı halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.Ç., daha sonra Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

