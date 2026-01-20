Adıyaman’da Lastik Patladı, Minibüs Takla Attı: 4 Yaralı

Adıyaman'da lastiği patlayan minibüsün takla atması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:48
Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 13’üncü kilometresinde Mesut İçli idaresindeki 33 L 7931 plakalı minibüs, Çatalağaç Köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Yoldan çıkan minibüs burada taklalar attı ve ardından şarampole devrildi. Meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan Murat Kara, Hüseyin Yardaş., Yılmaz İ. ve Mehmet Öztürk yaralandı.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

