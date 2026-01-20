Adıyaman’da Lastik Patladı, Minibüs Takla Attı: 4 Yaralı

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 13’üncü kilometresinde Mesut İçli idaresindeki 33 L 7931 plakalı minibüs, Çatalağaç Köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Yoldan çıkan minibüs burada taklalar attı ve ardından şarampole devrildi. Meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan Murat Kara, Hüseyin Yardaş., Yılmaz İ. ve Mehmet Öztürk yaralandı.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

