Beşiktaş’ta İstanbul Boğazı’nda Ceset Bulundu: Kayıp Rus Yüzücü Şüphesi

Beşiktaş’ta Boğaz açıklarında ceset bulundu

Kıyıya vuran cesedin kayıp yüzücüyle bağlantısı araştırılıyor

İstanbul Boğazı’nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye intikal eden ekipler, cesedi denizden çıkararak kıyıya getirdi.

Olay yerinde görevliler tarafından yapılan ilk tespitlere göre, üzerinde mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov olabileceği değerlendiriliyor.

İhbar üzerine bölgeye giden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi Kuruçeşme açıklarında denizden çıkardı. Yetkililer, cesedin kesin kimliğinin ancak detaylı incelemeler sonrası belirlenebileceğini bildirdi.

Bu yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından gerçekleştirilen ve 81 ülkeden 2820 sporcunun katıldığı yarışta kaybolan yüzücünün karaya çıkamadığı anlaşılınca, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri o tarihten bu yana arama çalışması yürütüyordu.

Bulunan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna sevk edildi. Soruşturma ve otopsi sonuçları bekleniyor.

Beşiktaş’ta Boğaz açıklarında ceset bulundu