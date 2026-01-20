Mihriban cinayeti: Zanlının kan donduran ifadesi — "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm"

Bornova'da 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın ormana gömülü bulunan cesediyle ilgili zanlı F.İ.'nin "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" ifadesi gündeme geldi.

20.01.2026 14:16
20.01.2026 14:28
İzmir'in Bornova ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın ormanlık alanda gömülü cesedi bulunurken, cinayet zanlısı F.İ.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, ifadesinde "Niyetim Mihriban’a zarar vermek değildi, panikleyince ağzını kapattım. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" dedi.

Olayın seyrine ilişkin ifadeler

Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri ve teknik takipler sonucunda F.İ. (26) ile yardım ve yataklık şüphesiyle dört kişi gözaltına alındı. Zanlının yer göstermesiyle Pınarbaşı mevkisindeki ormanlık alanda Mihriban Yılmaz'ın cansız bedeni gömülü halde bulundu.

Emniyetteki ifadesinde, otomobil içinde Mihriban Yılmaz ile tartıştıklarını söyleyen zanlı, genç kadının kendisini tehdit ettiğini, panikleyerek "düşünce kabiliyetini kaybettiğini" iddia etti. F.İ. ifadesinde şu ifadeleri kullandı: "Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerinin beni öldüreceğini söyleyerek tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim zarar vermek değildi, sadece yaşayacağım sorunlardan dolayı inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada bir elimle kendime çektim, diğeriyle bağırmasın diye ağzını kapattım."

Zanlı, genç kızın bir süre sonra bayıldığını, otomobilden düştüklerini ve yaptığı ilk yardıma rağmen müdahalenin sonuçsuz kaldığını iddia etti. Olayın şokuyla cansız bedeni kamyonetin arka koltuğuna bindirip Pınarbaşı'ndaki ormanlık alana götürdüğünü, "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" dediğini belirtti.

Soruşturmanın derinleşmesi ve ikinci dosya

Soruşturma ilerledikçe zanlı F.İ.'nin, 2023 yılında Manisa'da bir fabrikada yüksekten düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Naile Büşra Sarıgül (23)'ün dosyasıyla da ilişkisinin olduğu tespit edildi. Sarıgül'ün tırnaklarında zanlıya ait DNA örneklerine rastlanması ve aile üyeleri arasındaki yazışmalar üzerine dosya yeniden açıldı.

Hakimlik kararına göre, F.İ. Mihriban Yılmaz cinayetine ilişkin soruşturmanın yanı sıra Naile Büşra Sarıgül'e yönelik "nitelikli cinsel saldırı" ve "tasarlayarak öldürme" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

