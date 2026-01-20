İspanya'da Hızlı Tren Çarpışması: 41 Ölü

İspanya'da hızlı tren çarpışması: 41 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin raydan çıktığı sırada, Huelva istikametine giden diğer bir yüksek hızlı trenle çarpışması sonucu can kaybı 41’e yükseldi. Olay, Pazar günü yerel saatle 19.45 civarında, Madrid’e yaklaşık 360 km güneydeki Cordoba eyaletinin Adamuz kasabası yakınlarında meydana geldi.

Yetkililer, tren enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp cesetleri çıkarmak için ağır makineler kullanıldığını bildirdi. Uzmanlar, İspanya'nın geniş hızlı tren ağında yaşanan bu ilk ölümcül kazada çarpışma nedeninin hatalı bir ray bağlantısı olabileceğini değerlendiriyor.

Enkazda sıkışanlar ve kayıp sayısı

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, enkazda en az üç cesedin hâlâ sıkışmış olduğunu belirtti. Polis tarafından alınan 43 kayıp ihbarının geçici ölü sayısıyla büyük oranda örtüştüğü ancak raydan çıkan vagonlar kaldırılmadan kesin sayının doğrulanamayacağı vurgulandı.

Üç günlük ulusal yas

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve tren kazasında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan etti. Sanchez, soruşturmanın sürdüğünü belirterek: "Bugün ülkemiz için yas günü. Gerçeği ortaya çıkaracağız, cevabı bulacağız ve bu trajedinin kaynağı ve nedeni hakkında cevap belli olduğunda mutlak şeffaflık ve mutlak netlikle bunu kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Soruşturma süreci

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, soruşturmanın en az bir ay sürebileceğini söyleyerek olayı "son derece garip" olarak nitelendirdi. Puente, ölü sayısının henüz kesinleşmediğini ve ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Demiryolu yetkilileri ayrıca iki trende toplam 400 yolcu ve personel bulunduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri ve soruşturma makamları, enkaz kaldırma ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

