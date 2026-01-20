Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı — Facianın eşiğinden dönüldü

Esenler Uludağ Caddesi'nde saat 12.50'de içinde yolcular bulunan İETT otobüsü iddiaya göre gaz pedalının takılması sonucu kontrolden çıkarak otoparka daldı; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:19
Kaza ve tahliye detayları

Kaza saat 12.50'de Esenler Uludağ Caddesi'nde gerçekleşti. İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan İETT otobüsü, iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıktı ve önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki bir otoparka daldı.

Olayda park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otobüs ve hasar gören araçlar dronla görüntülendi.

"İçerde 25 kişi vardı, kimsenin burnu bile kanamadı"

Kamil Çepni: "Arkadaşımız lastikçinin yanına gelmiştik. Birden gürültü duyduk. Arama kurtarma gönüllüsü olduğum için hemen otobüsün kapısını açmasını söyledim. İçerde 25 kişi vardı. Bunları tahliye ettikten sonra olay yerinin güvenliğini aldık. Arkadaşlar geldi. Yaralı yok. Kimsenin burnu bile kanamadı. Bize söylenen arabanın gaz pedalının takıldığı. Şoförün durumu da iyi"

"Büyük bir ihtimalle gaz pedalı takılı kaldı"

Ahmet Şen: "Ben burda esnafın. O sırada müşterimiz vardı. Büyük bir gürültü koptu. Hızlı bir şekilde geldi. Garajın üzerine çıktı. Otobüsün içinde yaklaşık 20-25 yolcu vardı. Sürücüyle birlikte yolcuları tahliye ettik.Yolcuları indirdik. Yaralanan yoktu. Büyük bir ihtimalle gaz pedalı takılı kaldı. Çocuk ve kadınları güvenli bir şekilde indirdik. Sonra polise bildirdik"

ESENLER'DE İÇİNDE YOLCULARIN BULUNDUĞU İETT OTOBÜSÜ İDDİAYA GÖRE GAZ PEDALI TAKILI KALINCA KONTROLDEN ÇIKARAK OTOPARKA DALDI. FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN OLAYDA PARK HALİNDEKİ BAZI ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ. SAVAŞ ALANINA DÖNEN OLAY YERİ VE KAZA YAPAN OTOBÜS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

