Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı — Facianın eşiğinden dönüldü

Kaza ve tahliye detayları

Kaza saat 12.50'de Esenler Uludağ Caddesi'nde gerçekleşti. İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan İETT otobüsü, iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıktı ve önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki bir otoparka daldı.

Olayda park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otobüs ve hasar gören araçlar dronla görüntülendi.

"İçerde 25 kişi vardı, kimsenin burnu bile kanamadı"

Kamil Çepni: "Arkadaşımız lastikçinin yanına gelmiştik. Birden gürültü duyduk. Arama kurtarma gönüllüsü olduğum için hemen otobüsün kapısını açmasını söyledim. İçerde 25 kişi vardı. Bunları tahliye ettikten sonra olay yerinin güvenliğini aldık. Arkadaşlar geldi. Yaralı yok. Kimsenin burnu bile kanamadı. Bize söylenen arabanın gaz pedalının takıldığı. Şoförün durumu da iyi"

"Büyük bir ihtimalle gaz pedalı takılı kaldı"

Ahmet Şen: "Ben burda esnafın. O sırada müşterimiz vardı. Büyük bir gürültü koptu. Hızlı bir şekilde geldi. Garajın üzerine çıktı. Otobüsün içinde yaklaşık 20-25 yolcu vardı. Sürücüyle birlikte yolcuları tahliye ettik.Yolcuları indirdik. Yaralanan yoktu. Büyük bir ihtimalle gaz pedalı takılı kaldı. Çocuk ve kadınları güvenli bir şekilde indirdik. Sonra polise bildirdik"

