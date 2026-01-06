Adıyaman'da Maaşını Alamadığını İddia Eden İşçi Çimento Silosuna Çıktı

Kahta'daki çimento fabrikasında eylem

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında çalışan bir işçi, maaşını alamadığını iddia ederek çimento silosunun üzerine çıktı.

Durumu fark eden diğer çalışanlar, işçiyi indirmek için yoğun çaba sarf etti. İşçilerin ikna çalışmaları sonrasında siloya çıkan işçi aşağıya indi.

