Adıyaman'da Otobüs‑Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman Kahta kara yolunda otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:55
Kahta kara yolunda feci kaza

Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta kara yolu üzerinde meydana geldi. 02 ACU 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 02 DG 353 plakalı, Ünal firmasına ait yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezildi. Otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci olay yerinde yaşamını yitirdi; 1 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

